Prefeitura promove ações contra o Aedes aegypti em 47 bairros

Entre os dias 29 de março e 4 de abril a Prefeitura de Guarulhos realizou um conjunto de medidas eficazes para eliminar o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão das doenças dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O trabalho de rotina realizado pelos agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria da Saúde, abrangeu 47 bairros no período.

As medidas incluíram bloqueios para a remoção de criadouros, monitoramento de pontos estratégicos, atendimento a denúncias da população e nebulização veicular, que consiste na aplicação de inseticida por meio de veículos adaptados com o objetivo de eliminar os mosquitos adultos que já estão circulando na área. Esta ação é especialmente importante em regiões com casos confirmados da doença, pois ajuda a interromper rapidamente a cadeia de transmissão.

Os bairros contemplados foram Jardim Bom Clima, Bonsucesso, Cabuçu, Centro, Cidade Seródio, Cidade Soberana, Cocaia, Cumbica, Gopoúva, Jardim Adriana, Jardim Bela Vista, Jardim Brasil, Jardim Fortaleza, Jardim Ipanema, Jardim Jacy, Jardim Marilena, Jardim Nova Guarulhos, Jardim Palmira, Jardim Paulista, Jardim Presidente Dutra, Jardim Rosa de França, Jardim Rosana, Jardim Santa Edwiges, Jardim Santa Mena, Jardim Santa Paula, Jardim São Geraldo, Jardim São João, Vila São Rafael, Jardim Silvestre, Jardim Valéria, Macedo, Parque Alvorada, Parque Cecap, Picanço, Pimentas, Jardim Ponte Alta, Ponte Grande, Jardim Presidente Dutra, Recreio São Jorge, Taboão, Vila Augusta, Vila Fátima, Vila Galvão, Vila Nova Bonsucesso, Vila Pires, Vila Rio de Janeiro e Vila Trabalhista.

Alguns locais receberam ações diferenciadas em dias distintos. No Jardim Marilena, por exemplo, foram feitos bloqueios no sábado (29) e nebulização ao longo de todo o fim de semana. Já no Taboão as equipes atuaram na terça-feira (1º) com bloqueios, nebulização veicular e verificação de denúncias, além de monitoramento de pontos estratégicos nesta quinta-feira (3).

Com 1.942 casos confirmados de dengue em Guarulhos, a Prefeitura enfatiza a importância da colaboração da população para conter a disseminação da doença. Ações simples, como descartar objetos que acumulem água parada e autorizar a entrada dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde para vistorias e orientações, são fundamentais. Além disso, focos do mosquito podem ser denunciados pelo email [email protected].

Vacinação

A vacinação contra a dengue e as ações de controle do vetor são também medidas de prevenção importantes. A vacina está disponível para jovens de dez a 14 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, com exceção das unidades Morros e Marinópolis, que estão temporariamente em reforma. Confira todos os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

No entanto, apesar dos esforços, a cobertura vacinal ainda está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, de pelo menos 90% do esquema vacinal completo, composto por duas doses. Até 31 de março a maior adesão registrada da primeira dose foi na faixa etária de dez anos, com 70,4% de crianças vacinadas. Já a maior cobertura da segunda dose foi registrada entre os adolescentes de 11 anos, com apenas 27,2% do público-alvo imunizado.