Fundo Social distribui mais de 4.700 chocolates no projeto Páscoa para Todos

Neste final de semana, a cidade de Guarulhos foi palco de uma emocionante celebração no início do projeto Páscoa para Todos, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade. No sábado (12), a ação distribuiu alegria, chocolates e momentos inesquecíveis para mais de 2,5 mil crianças de diferentes regiões da cidade, mostrando o poder transformador do compromisso comunitário.

A iniciativa entregou mais de 4,7 mil chocolates para associações, ONGs e, encerrando o dia, em um megaevento no CEU Pimentas, com brinquedos infláveis, ações de cidadania e muita diversão para as crianças, que foram calorosamente acolhidas e participaram de atividades lúdicas, tornando a data ainda mais marcante.

A primeira-dama Carol Sanches, presidente do Fundo Social, enfatizou a importância do Páscoa para Todos para as famílias de Guarulhos.

“Nosso objetivo com o Páscoa para Todos vai além da entrega de chocolates. Buscamos levar esperança, amor e o verdadeiro significado da Páscoa para essas crianças e suas famílias. Cada sorriso que presenciamos é resultado do empenho de uma equipe dedicada e de uma cidade unida pela solidariedade. Agradeço imensamente a todos que colaboraram para tornar este dia tão especial”, destacou.

Este ano marca o início do projeto, que nasce com o propósito de levar a magia e o significado da Páscoa às famílias em situação de vulnerabilidade. Ao promover inclusão social e fortalecer o espírito de solidariedade, o programa transforma a celebração em um momento único de união e alegria para cada participante.

O Fundo Social reafirma seu compromisso em ampliar essa iniciativa, unindo a comunidade e espalhando esperança por toda Guarulhos, construindo uma cidade mais acolhedora e solidária.