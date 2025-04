Guarulhos realiza 2ª Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realizou no último sábado (12) a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Guarulhos (CMSTTG).

Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, o evento teve como objetivo debater e formular propostas e diretrizes voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de saúde direcionadas à população trabalhadora, nos âmbitos municipal, estadual e nacional.

A mesa de abertura contou com a presença do prefeito Lucas Sanches, do secretário da Saúde, Márcio Chaves, do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dr. Vilcemar, da coordenadora do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo (FIG – UNIMESP), Dra. Ossanna Chememian Tolmajian, e de Márcia Rejane Zanotto, servidora homenageada por sua atuação na área da enfermagem e no atendimento de urgência. Márcia foi afastada de suas atividades devido à contaminação por COVID-19, retornando posteriormente ao trabalho na área administrativa.

Durante seu discurso, o prefeito destacou os avanços realizados na saúde do município, com ênfase nas melhorias das UBSs, hospitais e Cemegs, e ressaltou o compromisso com a saúde dos servidores: “Como prefeito de Guarulhos, eu e minha equipe temos um olhar atento às necessidades da população, sem deixar de lado a atenção à saúde do trabalhador. Nosso objetivo é melhorar os ambientes de trabalho, identificar ferramentas que possam ser modernizadas e, assim, reforçar a importância de cada profissional no cuidado com o guarulhense”.

Na sequência, a conferência — que contou com a participação de mais de 80 pessoas — prosseguiu com uma palestra, seguida de debates e da elaboração de propostas organizadas em três eixos temáticos: Política de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora nas três esferas de governo; Novas relações de trabalho e saúde do trabalhador e da trabalhadora; e Participação popular e controle social na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.

O processo envolveu usuários, representantes da gestão e trabalhadores, culminando na homologação das diretrizes e na eleição dos delegados que representarão a região nas próximas etapas — macrorregionais e estadual.

Os delegados eleitos foram:

Eixo Usuário: dois titulares e dois suplentes;

Eixo Gestão: um titular e um suplente;

Eixo Trabalhador: um titular e um suplente.