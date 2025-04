Policiamento Municipal socorre bebê engasgado e auxilia mulher em trabalho de parto em Guarulhos

O Policiamento Municipal de Guarulhos protagonizou duas importantes ações de atendimento emergencial, reafirmando o papel humanitário dos agentes na cidade.

Na manhã desta segunda-feira (21), os agentes da Inspetoria de Trânsito socorreram um bebê de apenas 30 dias que estava engasgado com leite materno. Durante patrulhamento pela avenida Tiradentes, a equipe foi acionada pela mãe e os avós da criança. Os agentes prontamente realizaram a manobra de desengasgo, conseguindo reverter o quadro e reativar os sinais vitais do bebê. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Urgência (HMU) e, após atendimento inicial, transferido com os responsáveis ao Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), onde recebeu os cuidados finais e teve alta médica.

Já no domingo (20), agentes da Inspetoria Leste prestaram auxílio a uma mulher em trabalho de parto na rua Brejinho, Jardim Albertina. O marido dela procurou a unidade operacional do Policiamento Municipal pedindo ajuda. A equipe se dirigiu rapidamente à residência, prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher deu à luz a um menino e, felizmente, mãe e bebê passam bem.

As ocorrências ressaltam a pronta atuação dos agentes de Guarulhos, que seguem comprometidos não apenas com a segurança, mas também com a proteção e o bem-estar da população em momentos críticos.