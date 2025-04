Canil do Policiamento Municipal participa de evento de Páscoa com a comunidade no Parque das Seringueiras

Na noite da última quinta-feira (17), agentes do Canil do Policiamento Municipal de Guarulhos participaram de um evento de Páscoa voltado para crianças e moradores do Parque das Seringueiras, promovido pelo Instituto Semeando Vidas.

A celebração, que marca uma das principais datas do calendário cristão, a ressurreição de Jesus Cristo, contou com um culto especial direcionado às crianças e seus familiares. Após o momento religioso, os agentes realizaram uma apresentação na rua Seringueiras com os cães policiais Brutus, Kratos e Hatchi. Os animais demonstraram obediência, agilidade e habilidades em faro e abordagem, encantando o público presente.

Encerrando a noite com um gesto de carinho, foram distribuídas caixas de chocolate para todos os participantes. Parte dos chocolates, cerca de 250 unidades, foi arrecadada dentro da própria Corporação, fruto de doações voluntárias feitas pelos agentes.

A ação reforça o compromisso do Policiamento Municipal com a aproximação da comunidade e a promoção de valores sociais e solidários.