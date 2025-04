Policiamento Municipal prende mulher por receptação no Jardim Albertina

No último domingo (20), agentes do Canil do Policiamento Municipal de Guarulhos prenderam uma mulher por receptação na rua Manga, no Jardim Albertina, área conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, a equipe localizou dois aparelhos celulares com a suspeita, sendo que um deles constava com alerta de roubo após consulta do número de identificação único e global dos dispositivos, o IMEI (International Mobile Equipment Identity). Diante da constatação, os celulares e a mulher foram encaminhados ao 4º Distrito Policial (Avenida Santana do Mundaú, 684 – Cidade Parque Alvorada). O responsável de plantão autorizou a prisão e registrou o boletim de ocorrência por receptação.

O Policiamento Municipal reforça a importância de que vítimas de roubo ou furto acionem a operadora para solicitar o bloqueio do aparelho, dificultando a revenda por criminosos. Ter em mãos o número do IMEI facilita esse processo. O número pode ser verificado por meio da nota fiscal, da caixa do aparelho, da etiqueta da bateria (se removível) ou digitando *#06# no celular. Além disso, é essencial registrar um boletim de ocorrência presencialmente ou pela internet para formalizar a denúncia, procedimento muitas vezes exigido em casos de sinistro por seguradoras.