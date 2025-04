Policiamento Municipal prende homem por tráfico de entorpecentes no Jardim Albertina

Na última quinta-feira (17), agentes da Inspetoria Leste do Policiamento Municipal de Guarulhos prenderam um homem por tráfico de entorpecentes na rua Manga, localizada no Jardim Albertina.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe do policiamento municipal abordou o suspeito, que estava com duas mochilas contendo substâncias ilícitas já preparadas para comercialização. O homem e o material foram encaminhados ao 4º Distrito Policial (Avenida Santana do Mundaú, 684 – Cidade Parque Alvorada), onde a autoridade de plantão requisitou a realização de perícia técnica.

O laudo pericial confirmou que havia, nas mochilas, 247 embalagens contendo cocaína e outras 84 com maconha, além de R$ 36,00 em dinheiro.

Diante das evidências, a autoridade policial registrou o boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes, mantendo o autor preso e à disposição da Justiça.