Megaoperação em Guarulhos termina com dez presos e quase 2 mil drogas apreendidas

Durante o feriado prolongado, o Policiamento Municipal de Guarulhos intensificou suas ações de combate à criminalidade e perturbação do sossego, resultando na prisão de dez pessoas, apreensão de drogas e recuperação de bens furtados.

Entre a noite de quinta-feira (17) e a madrugada de terça-feira (22), as operações Ordem e Paz e Guarulhos Mais Segura foram realizadas simultaneamente em diversos bairros da cidade, como Centro, Cocaia, Morros, Vila Galvão, Cabuçu, Taboão, Jardim São João, Cumbica, Jardim Ponte Alta e Marcos Freire, entre outros.

Durante as ações, os agentes prenderam oito homens e duas mulheres por envolvimento em crimes como furto, roubo e tráfico de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 1.995 embalagens com drogas e recuperados três celulares, um automóvel e uma motocicleta com alertas de furto e roubo.

Além disso, as equipes realizaram a fiscalização de 825 veículos e a averiguação de 633 pessoas. Uma carreta de som que causava transtornos aos moradores do bairro Morros também foi apreendida e recolhida ao pátio municipal.

Todos os flagrantes foram encaminhados às delegacias dos 1º, 2º, 4º e 7º distritos policiais da cidade.