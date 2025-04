Venha se encantar com ‘O Auto da Compadecida’ no Teatro Padre Bento

A comédia mais amada do teatro brasileiro chega ao Teatro Padre Bento em uma montagem vibrante da ABT Produções!

Prepare-se para rir, se emocionar e se encantar com “O Auto da Compadecida”, um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira! Produzido pela ABT Produções, o espetáculo traz para os palcos toda a irreverência, astúcia e espiritualidade da obra de Ariano Suassuna, conquistando o público com personagens cativantes, um enredo envolvente e uma crítica social repleta de humor.

Acompanhe as trapalhadas de João Grilo e Chicó, dois nordestinos que, com muita esperteza e sagacidade, enfrentam patrões avarentos, cangaceiros temidos e até mesmo o próprio juízo final! Uma peça vibrante, repleta de cultura popular e elementos do cordel, que promete arrancar risadas e reflexões.

ELENCO:

JOÃO GRILO – Pietro Dalpino

CHICÓ – Victor Salomão

EURICO – Pedro Fonseca

DORA – Natália Calil

ROSINHA – Lívia Bernegosso

MAJOR ANTÔNIO DE MORAES – Pedro dos Anjos

PADRE – Nicholas Arrivabene

BISPO – Márcio Fernandes

SEVERINO – Jack Weber

VICENTÃO – Jhow Svarcas

CABO 70 – ?Leonardo Raimundo

COMPADECIDA – Isabella Maia

JESUS CRISTO – Ricardo Araújo

DIABO – Diky Angel

CANGACEIRAS / RETIRANTES – Gabi Lopes, ?Carol Fernandes, Juliana Arrivabene, Bella Moret, Giovana Bandoni, Sophia Errera e

Victor Enzo.

FICHA TÉCNICA DO ESPETÁCULO:

PRODUTORES – Toninho Bonvenuto e Pietro Dalpino

DIREÇÃO – Toninho Bonvenuto

ADAPTAÇÃO – Pietro Dalpino

DESIGN DE LUZ E SOM – Lívia Dalpino

Serviço:

? Data: 10/05/2025

? Horário: 19h

? Local: Teatro Padre Bento

? Ingressos disponíveis no Sympla: http://www.sympla.com.br/event__2866571