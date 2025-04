Semana do Trabalhador terá vagas de emprego, cursos, palestras e serviços gratuitos

A Prefeitura de Guarulhos realiza no dia 7 de maio, quarta-feira, das 9h às 16h, a quarta edição da Semana do Trabalhador, no Centro de Educação Municipal Adamastor, no Macedo. O evento oferecerá centenas de vagas de emprego, inscrições em cursos gratuitos, palestras sobre o mercado de trabalho, atendimento ao microempreendedor individual e orientações sobre o Banco do Povo Paulista.

Para concorrer às vagas de emprego, é necessário que a pessoa interessada compareça até o dia 6 de maio em uma das seis unidades da Casa do Emprego para retirar a carta de encaminhamento. Para fazer o cadastro é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

“O nosso objetivo é fortalecer cada vez mais as políticas de geração de renda e, para isso, contamos sempre com a participação de diversos seguimentos da sociedade civil como empresas parceiras e instituições de ensino”, afirmou Adalberto José Mathias Pinto, secretário do Trabalho, pasta responsável pela realização do evento.

Endereços da Casa do Emprego

Centro: av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo (Adamastor)

Cumbica: av. Atalaia do Norte 544 (CEU Cumbica)

Pimentas: estrada Capão Bonito, 53 (dentro do CIC)

Vila Augusta: Aa. Antônio Iervolino, 225

Vila Galvão: av. São Luiz, 315 (FIG – Unimesp)

Jardim São João: ao lado o terminal São João