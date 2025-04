Prefeitura recolhe 42 toneladas de resíduos em ruas do Jardim Santa Mena e do Picanço

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) promoveu nesta terça-feira (22) a remoção de cerca de 42 toneladas de resíduos descartados irregularmente em ruas do Jardim Santa Mena e do Picanço.

No trecho da rua Cabo Moisés de Oliveira, que é utilizado pelos moradores para acessar as ruas Rahal e Ivaiporã, era quase impossível andar sem esbarrar em algum tipo de resíduo. A via estava tomada por cerca de 20 toneladas de pedaços de madeira, móveis velhos e resíduos da construção civil. Somente da rua Rahal foram removidas sete toneladas de restos de móveis e de papelão.

Na rua Cabo João Protzesk, no Picanço, o trabalho também foi grande com a retirada de cerca de 15 toneladas de entulho. Para promover a limpeza das vias, a regional da SAR contou com o apoio de uma retroescavadeira.

A Prefeitura de Guarulhos tem intensificado o combate ao descarte irregular de resíduos por meio de campanhas em suas redes sociais que incentivam a entrega dos inservíveis e recicláveis em uma das mais de 30 unidades do Ecoponto Joga-Talha. Veja os endereços no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.

À população também pode ajudar a manter a limpeza da cidade denunciando o descarte irregular de resíduos por meio do telefone: 2475-4999.