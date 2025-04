Projeto apoiado pela Prefeitura promove palestra sobre acessibilidade atitudinal

O Centro de Cultura Popular Carpição recebe no dia 26 abril, sábado, às 17h, a palestra Acessibilidade Atitudinal, iniciativa do projeto Bonsucesso Cultura e Tradição que conta com apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral.

A palestra, que integra um conjunto de ações do projeto contemplado pelo Funcultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), será ministrada pela consultora em acessibilidade Shirlei Caetano e pelos audiodescritores e roteiristas Araçary Teixeira e Valter Carvalho.

O encontro objetiva manter viva a história, a cultura e a tradição da cidade e busca contemplar eventos para toda a comunidade com apoio e informação sobre os vários tipos de acessibilidade. Além disso, aborda questões atitudinais e o modo como devemos nos comportar diante de pessoas que necessitam de ajuda.

Serviço

O Centro de Cultura Popular Carpição fica na rua Dona Catharina Maria de Jesus, s/n°, na praça Nossa Senhora do Bonsucesso.