Esporte terá programação recheada no fim de semana em Guarulhos

O próximo fim de semana contará com uma série de opções para os guarulhenses acompanharem o esporte da cidade, com destaque para o Festival de Ginástica Acrobática, que acontece neste sábado (26) e no domingo (27) no Ginásio Bonifácio Cardoso, localizado na Vila Tijuco.

No sábado a cidade também recebe nova rodada do Campeonato Paulista de Futsal A2 – Iniciação no Ginásio Sindicato dos Metalúrgicos, no Parque Primavera. A Wimpro/Vegus/Guarulhos enfrenta o Santo André Futsal às 8h30, com o sub-7, às 9h30 com o sub-8, às 10h30 com o sub-9 e às 11h30 com o sub-10.

Já pela Grande Liga de Futebol Amador – Veterano 50tão será disputada a terceira rodada na Arena Prefeito Osvaldo de Carlos, na Vila Monteiro Lobato. Às 8h30 o Clube Plêiades enfrenta o América FC Jd. São Paulo, enquanto que às 9h30 haverá a disputa entre AD Guarulhos e AA 33 Bela Vista. Já às 10h30 o CA Paulistano pega o AA Samba Cana e às 11h30 será a vez de Unidos da Matta FC x EC Leões P. Dutra.

Pela mesma competição, na Arena Martello, no Jardim São João, acontece às 10h o jogo entre GE Moreira e Esquadrão do Alemão. Já às 11h30 jogam Juventude Fortaleza x AA Estrela Guarulhos, às 13h Atlético Nacional x Guarani do Lavras e às 14h30 Guarulhense FC x Bohemios Futebol e Samba.

Ainda no sábado, no Ginásio João do Pulo, no Jardim Divinolândia, os munícipes poderão acompanhar a Nova Copa de Basquete (NCB) com cinco jogos: às 9h jogam CA Paulistano x Apage/Guarulhos pelo sub-13 masculino, às 10h20 entram em quadra WR13 Sports x Barueri pelo sub-15 masculino, às 11h40 se enfrentam Dom Henrique x D14 Basketball Academy pelo sub-17 masculino, às 13h disputam Dom Henrique x D14 Basketball Academy pelo sub-19 masculino e às 14h20 jogam Ubuntu Basketball x Michigan Stars pelo adulto masculino.

No período da tarde, o Ginásio Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisca, recebe o Campeonato Inter-Atléticas de Futsal com os seguintes confrontos: às 13h jogam Física USP x TI Unicid, às 14h duelam Athos Unicsul x Faap, às 15h entram em quadra Ed. Física Unicid x Gerenciais Uninove, às 16h jogam Unifesp Guarulhos x Pedagogia USP, às 17h duelam Engenharia UBC x Fatec Guarulhos e às 18h disputam Eniac x Arquitetura & Engenharia Uninove.

Por fim, o Ginásio Arnaldo José Celeste (Ponte Grande) será palco do Campeonato Paulista de Tiro com Arco (3ª etapa) e do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco (2ª etapa), que acontecem das 9h às 21h no sábado e das 9h às 18h no domingo.

Ainda no domingo, pela Liga Paulista de Futsal Feminino, o Estrela de Guarulhos recebe o Santos FC/Fupes com o sub-20 às 10h. O confronto acontece no Ginásio Fioravante Iervolino. No mesmo horário a Apagebask/Guarulhos enfrenta o Taubaté pelo sub-14 do Campeonato Paulista de Basquete Feminino no Ginásio João do Pulo.

O domingo ainda contará com os jogos da Grande Liga de Futebol Amador Feminina, que acontecem na Arena Prefeito Osvaldo de Carlos. Às 11h30 jogam Favela Ponte Alta x Real Vila Granada, às 12h30 disputam R100 x Favela São João, às 14h duelam Cardoso City x Netas do Toninho e às 15h30 entram em quadra 100 Limite/Ileais x Vila Galvão.