Casa do Emprego seleciona candidatos para 100 vagas em empresa alimentícia

A empresa Panco, fabricante de produtos alimentícios, disponibiliza cem vagas para a função auxiliar de produção (masculino) com salário de R$ 1.940,10. Os benefícios são vale-transporte, ônibus fretado, alimentação no local, vale-alimentação de R$ 260, auxílio-farmácia, produtos da indústria com desconto, participação anual nos lucros, seguro de vida e convênio médico após o período de experiência.

Os interessados devem comparecer à unidade mais próxima da Casa do Emprego até as 16h do dia 6 de maio portando documentos pessoais atualizados e currículo.

Endereços

Casa do Emprego – Centro

Av. Monteiro Lobato, n° 734 – Macedo (Centro Municipal de Educação Adamastor)

Casa do Emprego – Cumbica

Av. Atalaia do Norte Nº 544 (CEU Cumbica)

Casa do Emprego – Pimentas

Estrada Capão Bonito, n° 53 (dentro do CIC)

Casa do Emprego – Vila Augusta

Av. Antônio Iervolino, 225

Casa do Emprego – Vila Galvão

Av. São Luiz, 315 (dentro da FIG – Unimesp)

Casa do Emprego – Jd. São João

Ao lado o terminal São João