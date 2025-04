Prefeitura define diretrizes para hackathon voltado à zeladoria pública

A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação avançou, nesta quinta-feira (24), em mais uma importante etapa para a realização do Experimenta!, evento competitivo em que equipes propõem soluções inovadoras para situações específicas da administração municipal de Guarulhos.

Em reunião com a Secretaria de Administrações Regionais (SAR), tema da edição deste ano, a equipe da diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação definiu as diretrizes fundamentais para os desafios que vão nortear os participantes, que terão como norte melhorias na área de zeladoria municipal, considerando chamados e vistorias em todo o município; e na área de manutenção de próprios, levando-se em conta os diversos serviços relacionados à melhoria de prédios e dos equipamentos públicos da cidade. Os desafios serão detalhados de forma completa e propostos aos participantes selecionados na manhã do dia 24 de maio, por meio de um painel.

Denise de Souza Silva, do departamento de Obras Viárias e Drenagem, falou sobre a necessidade de organização de dados dos serviços: “Estamos ansiosos para expor as dificuldades que existem hoje para atuar em uma cidade de grande magnitude como a nossa e com bastante esperança nas soluções que serão propostas pelos participantes”.

O diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Garcia, também comentou a perspectiva para as soluções que advirão da competição: “São temas importantes para a cidade e para a Secretaria. Será interessante acompanhar o processo da construção de ideias das equipes para os desafios propostos”.

O Experimenta! chega em 2025 a sua nona edição e acontecerá entre os dias 23 e 25 de maio, no Centro Educacional Adamastor. O evento é aberto a profissionais e estudantes de todas as instituições, bem como aos entusiastas de tecnologia e inovação em geral. As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita, até dia 28 de abril, no site: https://experimenta.guarulhos.sp.gov.br/.