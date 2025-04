Jovens iniciam curso de atendimento ao público oferecido pela Prefeitura

Nesta quinta-feira (24) um grupo de jovens iniciou o curso de atendimento ao público promovido pela Prefeitura de Guarulhos, na Casa da Juventude, localizada no Gopoúva. A iniciativa é da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.

“Muitos jovens têm dificuldade em ingressar no mercado de trabalho devido à baixa qualificação. No entanto, a capacidade de adaptação, a criatividade e a proatividade da juventude são qualidades valorizadas pelas empresas que buscam profissionais com visão moderna e vontade de aprender. Neste sentido, a Casa da Juventude atua como um parceiro indispensável para colaborar com eles”, destacou o subsecretário Joas Rodrigues de Melo.

As aulas prosseguem nesta sexta-feira (25) ministradas pelo administrador de empresas Joede de Jesus, que é graduado em administração de empresas com ênfase em negócios e participou de diversos cursos na América do Sul. Criado sem os pais, Jesus viveu na rua por quatro anos e atualmente se dedica a ajudar as pessoas a se desenvolverem.

Entre os assuntos abordados pelo curso estão: comunicação, gestos e maneiras de se comportar com clientes, cuidados com o linguajar, técnicas de domínio de sua área de trabalho, apresentação individual do atendente e erros que não se devem cometer durante o atendimento ao público.