Prefeitura realiza obras para ampliar segurança e conforto em escola no Jardim Rosa de França 

A Prefeitura de Guarulhos finalizou nesta semana os serviços de contenção na área externa da EPG Margarida Maria da Conceição, no Jardim Rosa de França. As melhorias incluíram a reconstrução do muro, o reforço e a drenagem no talude (estrutura que garante a estabilidade de terrenos inclinados) e ainda a substituição do alambrado da quadra e do solário.

Com objetivo de garantir segurança e conforto para alunos, professores, demais servidores da escola e também aos moradores do condomínio vizinho, o Departamento de Projetos e Obras da Secretaria de Educação (DPOE) iniciou os serviços após laudo técnico especializado indicar riscos e a necessidade de intervenção.

Um trecho do muro do condomínio vizinho e da divisa com a praça também foi reconstruído devido a existência de rachaduras. Ainda foram constatadas infiltrações de água, causadas por um aterro, que comprometeram a estrutura, exigindo ações para contenção do solo e correção dos danos.

A Prefeitura de Guarulhos realiza diversos serviços de manutenção diariamente em toda rede municipal de ensino. Com a conclusão desta obra, a administração proporciona um ambiente seguro e apropriado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.