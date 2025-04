Guarulhos tem 130 vagas abertas para cursos técnicos em três especialidades

Um dos principais parceiros da Prefeitura de Guarulhos na área de formação tecnológica, o Campus Guarulhos do Instituto Federal de São Paulo, tem 130 vagas abertas para três cursos: Técnico em Sistemas de Energia Renovável (vespertino, 3 semestres), Técnico em Automação Industrial (noturno, 3 semestres) e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (EaD, 2 semestres); são 40 vagas para os cursos presenciais e 50 para o curso a distância.

As inscrições tiveram início no dia 7 de abril e ficam abertas até o dia 5 de maio, data limite para pagamento da taxa de inscrição. O processo seletivo destina-se a candidatos que estejam matriculados no 2º ou no 3º anos do ensino médio (curso técnico concomitante) ou que tenham concluído o ensino médio (curso técnico subsequente).

A seleção ocorrerá por prova a ser realizada no dia 8 de junho, com previsão de reserva de vagas para estudantes que sempre estudaram na rede pública. As informações completas podem ser obtidas acessando o edital pelo endereço https://processoseletivo.ifsp.edu.br/media/public/3/3tba1yya6etkqmknd8ci5c63j/20/20dy84px3svtnmoza0trl0wca.pdf e informações gerais (inclusive o edital) podem ser encontradas no link https://www.ifsp.edu.br/ps2025cs.