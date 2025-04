Prefeitura promove serviço de conservação e cascalhamento na estrada do Tanque Grande

Atendendo às solicitações da população, a Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta sexta-feira (25) a conservação e o cascalhamento da estrada do Tanque Grande, na região do Parque Santos Dumont. O serviço está sob a coordenação da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio da regional São João.

A estrada do Tanque Grande, que é de terra e dá acesso a sítios e a chácaras, estava repleta de buracos que a estava tornando praticamente intransitável. Para garantir a segurança e a trafegabilidade na mesma, foram feitos o nivelamento do pavimento e a aplicação de cascalho. A regional São João utilizou motoniveladora e um rolo compactador no local.

A administração municipal vem movimentando as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobos, entre outros.