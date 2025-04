Guarulhos promove roda de conversa sobre qualidade de vida e seus múltiplos significados

Na manhã desta quinta-feira (24), o Grupo Integrativo do Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics) de Guarulhos promoveu uma roda de conversa com o tema “Qualidade de vida e seus aspectos multidimensionais de saúde”. Conduzido por Denise Castanho Antunes, gerente de saúde II da unidade, o encontro, que celebrou o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, propôs uma reflexão coletiva sobre o conceito de qualidade de vida a partir da vivência dos próprios participantes.

Para abrir a roda de conversa, Denise ressaltou que a qualidade de vida é um conceito multidimensional que envolve o bem-estar físico, psicológico, social, cultural, espiritual e ambiental de um indivíduo ou grupo de forma equilibrada. “Refere-se à percepção que as pessoas têm de sua posição na vida, considerando seus objetivos, expectativas, preocupações e propósitos, bem como a maneira como lidam ou reagem aos agentes estressores”, explicou.

A palestrante também levou os participantes a refletirem sobre a possibilidade de ter qualidade de vida mesmo em contextos adversos, como no processo de envelhecimento ou em situações de vulnerabilidade. O debate incluiu ainda uma análise crítica sobre o uso indiscriminado do termo “qualidade de vida”, muitas vezes utilizado de forma genérica ou até manipuladora, especialmente em campanhas publicitárias que associam produtos a benefícios à saúde sem comprovação científica. Por isso, foi destacado o valor de um olhar atento e criterioso diante desses discursos no dia a dia.

Mudança e hábitos

Durante o encontro, o grupo ainda discutiu como pequenas mudanças nos hábitos podem transformar o cotidiano e como as escolhas feitas ao longo da vida impactam diretamente o bem-estar. Um exemplo inspirador citado foi o estudo longitudinal de Harvard, abordado no livro “Uma boa vida – Como viver com mais significado e realização”, de Robert Waldinger e Marc Schulz, que aponta as relações sociais como fator determinante para uma vida longa, saudável e feliz.

Ao final, os participantes foram convidados a responder à pergunta “Se você pudesse escolher uma coisa para garantir uma vida longa, saudável e feliz, o que seria?”, inspirada no livro citado no encontro. Entre as respostas, emocionou a fala da senhora Angelina Diamante Murad, que completa 90 anos nesta sexta-feira (25). Com sabedoria, ela compartilhou que “a qualidade de vida está na autonomia e na capacidade de manter a esperança e a alegria de viver”.