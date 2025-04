Oficina de Danças Circulares no Bosque Maia celebra o Abril Azul com inclusão e conexão com a natureza

Neste domingo (27), das 10h às 12h, a tenda verde do Bosque Maia receberá mais uma edição da oficina de Danças Circulares. Promovida pelo programa Movimenta Saúde, a atividade integra as ações do Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco no acolhimento, na inclusão e na promoção da saúde.

Aberta ao público e sem necessidade de experiência prévia, a oficina convida pessoas de todas as idades a se conectarem por meio da dança. As coreografias são ensinadas na hora, de forma acessível e acolhedora. “Nossa roda é inclusiva por essência, baseada na ética da solidariedade, cooperação e na possibilidade de todos dançarem juntos”, destaca Denise Castanho Antunes, focalizadora da oficina e gerente do Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics).

Além de buscar refletir sobre a importância da convivência em diferentes espaços e situações do cotidiano para pessoas com TEA, a prática celebrará o Dia da Terra, comemorado em 22 de abril, com danças que promovem a conexão com a natureza e o cuidado com o planeta.

Para participar não é necessário inscrição, basta comparecer ao local no dia e no horário marcados, com roupas leves e confortáveis e garrafinha de água para maior bem-estar durante a atividade. Os participantes são convidados a usar roupas ou acessórios azuis, em alusão à campanha do TEA.

Como nas edições anteriores, haverá o sorteio de uma mandala artesanal confeccionada pela artesã e dançante Renate Sewing. A peça, feita com fios azuis, simboliza as cores do mês e é um presente exclusivo para o grupo participante.

Serviço

Bosque Maia (tenda verde). Avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro