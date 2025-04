Túnel Santos-Guarujá trará ao Brasil tecnologia inédita e solução inovadora de engenharia

O Governo de São Paulo está promovendo, em missão internacional na Europa, o primeiro túnel imerso do Brasil, que será construído entre os municípios de Santos e Guarujá. O projeto adota uma tecnologia consagrada internacionalmente, aplicada em países como Holanda, Japão, China e Coreia do Sul.

A estrutura terá 1,5 km de extensão, com 870 metros submersos, e utilizará o método de túnel imerso, alternativa moderna aos modelos tradicionais de escavação profunda ou pontes suspensas.

LEIA TAMBÉM: Governo de SP apresenta megaobra do túnel Santos-Guarujá em roadshow europeu

Diferente dos túneis escavados – como os usados no metrô – o túnel imerso será formado por módulos de concreto pré-moldados, construídos em uma doca seca. Esses módulos serão então transportados por flutuação até o local, onde serão submersos com precisão, encaixados no leito do canal e ancorados com camadas de lastro.

A escolha por esse método levou em conta uma série de fatores técnicos e operacionais.

LEIA TAMBÉM: Governo de SP lança edital do Túnel Imerso Santos-Guarujá em parceria com a União

O solo da região, composto por argilas moles e sedimentos fluviais, não oferece a estabilidade necessária para escavações profundas. Além disso, a construção de uma ponte foi descartada por restrições impostas pela Base Aérea de Santos e pelo tráfego intenso de navios no canal portuário.

O túnel imerso também oferece vantagens ambientais e urbanas. Exige menos desapropriações, tem obra mais rápida e reduz os impactos na paisagem e no entorno urbano.

Do ponto de vista de operação e manutenção, a solução também é mais eficiente. O modelo tem menor custo ao longo do contrato de concessão e oferece acesso facilitado para manutenção técnica, quando necessário.

O projeto inclui três faixas por sentido, sendo uma adaptável ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), e uma galeria central exclusiva para pedestres e ciclistas, equipada com sistemas de ventilação, iluminação e segurança.

LEIA TAMBÉM: Primeiro túnel imerso do Brasil: veja como será a construção da ligação Santos e Guarujá

A estrutura contará com sistemas avançados de monitoramento em tempo real, controle inteligente de tráfego e mecanismos integrados de segurança, garantindo operação contínua e eficiente em qualquer situação.

A adoção do modelo de túnel imerso marca um avanço tecnológico inédito no Brasil e poderá servir de referência para futuros projetos em regiões costeiras com características similares. O Túnel Santos-Guarujá reafirma o papel do Estado de São Paulo na liderança da engenharia de infraestrutura na América Latina.