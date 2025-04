Governo de SP inaugura obras de infraestrutura turística no Parque João Orlandi Pagliusi em Socorro

O Governo de São Paulo entregou nesta sexta-feira (25) um conjunto de melhorias para o parque João Orlandi Pagliusi, na Estância Turística de Socorro. A obra contou com R$ 2,6 milhões em recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), ligado à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (Setur-SP).

“O incentivo ao Turismo é fundamental e importante para nós atrairmos investimentos e gerarmos renda. Temos a convicção, no Governo do Estado de São Paulo, de que o setor é uma grande ferramenta de geração de empregos sustentável. Além desse benefício imediato para a população de Socorro e da região e para o Turismo local,essa entrega simboliza o investimento que o Governo de São Paulo tem feito no setor”, afirmou o governador em exercício do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth.

O parque ganhou um píer flutuante com deque, pórticos, trilhas de rio, mirante, nova pintura e mobiliário, iluminação, lixeiras, totem, letreiro, além de cafeteria com praça e estacionamentos em piso intertravado com acessibilidade. “A revitalização de um atrativo público como este valoriza a principal vocação do município: o turismo de aventura”, afirmou o secretário de Turismo, Roberto de Lucena. Localizada a 132 km da capital, na região administrativa de Campinas, o município é um dos destinos mais procurados por viajantes aventureiros no Estado de São Paulo, recebendo 800 mil visitantes por ano.

A cidade tem uma grande oferta de parques de aventura, com atividades como rafting, arvorismo, escalada, canoagem e quadriciclo. Socorro integra a região turística Circuito das Águas Paulistas, na encosta da Serra da Mantiqueira, com rios e cachoeiras, belezas naturais e fontes de águas com propriedades terapêuticas. Este ano, o município ganhará uma tirolesa de 3,4 Km, a maior do mundo, no Pico da Cascavel, uma atração de aventura que atinge 120 Km/h.

Com a economia baseada na agropecuária, turismo e malharia, Socorro ainda tem uma ampla oferta de hotéis e pousadas para atender os visitantes, além de feiras permanentes de malha que abastecem toda a região. Nesta gestão, a região administrativa de Campinas recebeu investimentos de R$ 105,3 milhões em obras de infraestrutura, distribuídas entre 18 Estâncias Turísticas e 20 Municípios de Interesse Turístico (MITs). Socorro já foi contemplada com R$ 4,7 milhões.

“A nossa satisfação, ao entregarmos uma obra como essa, é verificar que o recurso público chega à ponta, para melhorar a vida do cidadão. Se a cidade fica melhor para quem mora nela, também fica melhor para o turista”, afirmou o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.