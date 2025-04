Operação Cata-Tralha atende quatro bairros neste final de semana

Neste sábado (3) e domingo (4) os caminhões da Operação Cata-Tralha passarão pelas ruas dos bairros Parque Santos Dumont, Jardim Bananal, Jardim Munira e Jardim Adelina. O objetivo é recolher materiais inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos. O roteiro contemplará as mesmas ruas em ambas as datas.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do sábado, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não serão recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Programação

Sábado (3) e domingo (4)

Parque Santo Dumont – Rua Alexandria, rua Almino Afonso, rua Antônio Martins, viela Balsas, rua Calábria, rua Caminho Encanto, rua Campo Redondo, viela Cartago, viela Cerro Corá, viela Coico, rua Coronel Ezequiel, viela Cruzeta, rua Currais Novos, rua Damão, rua Doutor Severiano, viela Egito, viela Equador, viela Florânia, rua Francisco Dantas, viela General Carneiro, travessa Ipueira, rua José da Penha, travessa José da Penha, rua João Dias, viela Lago Azul, viela Lago Fundo, rua Lagoa Nova, rua Lucrécia, viela Lucrécia, rua Luiz Gomes, viela Magda, rua Marau, rua Marcelino Vieira, rua Martinica, estrada do saboó (800 a 1660), viela Parelhas, viela Parnadama, viela Patuí, rua Peru, Parque Piemonte, viela Pilões, viela Portalegre, viela Quito, rua Rafael Fernandes, rua Rafael Godeiro, viela Recanto, rua Rodolfo Fernandes, viela Santa Mariana, rua Senador Georgino Avelino, rua Seridó Júnior, rua Serra Negra, viela Serrinha, Trav. Servidão da Passagem, rua São Fernando, rua São Francisco D’Oeste, rua São Gonçalo Amarante, rua São José do Mipibu, rua São João do Sabuji, rua Taboleiro Grande, viela Teerã, rua Tenente Ananias, viela Terra, rua Tibaú do Sul, rua Togo, travessa Tucurutu, viela Tâmisa, viela Umarizal, rua Valter da Silva, rua Vigia, viela Vinhedo, rua do Campo, rua dos Batistas, rua dos Dantas e rua Água Nova.

Jardim Bananal – Rua Adalberto Bellini, viela Fortaleza, viela Luciano Cezar Bellini, rua Luciano Cézar Bellini, rua Luiz Rosset, rua Luiz Rossetti, rua Manuel Ernesto de Freitas, rua Maria Eliza Silva, rua Maria Pereira, rua Nino Fantini, rua Oswaldo de Oliveira Alves, rua Prof.Valderice T. da Mota C. Marchini.

Jardim Munira – Rua Clarice Lispector, rua Dias Gomes, rua Eça de Queiroz, rua Guimarães Rosa, rua Mario Lago, rua Nelson Rodrigues, estrada Elenco, (4700 a 4980) e rua Érico Veríssimo.

Jardim Adelina – Rua Vanessa, rua Mirla, rua Kátia, rua Cida, rua Marli e rua Heraldo Júnior.