Policiamento Municipal recupera motocicleta roubada na comunidade Malvinas

Agentes da Inspetoria Ambiental do Policiamento Municipal de Guarulhos recuperaram na noite de terça-feira (29) uma motocicleta Suzuki DL 1000 preta, ano 2007, roubada horas antes na região. A equipe foi solicitada pela vítima logo após ela sofrer a ação criminosa na rua Jamil João Zarif, onde foi abordada e sob ameaça teve o seu veículo roubado.

Com as características da motocicleta e dos criminosos, os agentes iniciaram uma varredura na comunidade Malvinas e, com o apoio da Ronda Ostensiva (Romu), localizaram o veículo abandonado pela rua Maria Severina. As partes foram encaminhadas ao 7º Distrito Policial (Estr. Guarulhos-Nazaré, 2.447 – Jardim São João), onde a autoridade de plantão registrou o boletim de ocorrência por roubo e, também, realizou a devolução do bem ao proprietário.