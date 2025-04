Policiamento Municipal recupera celular e cartões bancários após furto no Jardim Santa Edwirges

Agentes da Inspetoria Centro do Policiamento Municipal de Guarulhos prestaram socorro a uma vítima de furto e conseguiram recuperar um celular de alto valor e cartões bancários na noite da última segunda-feira (28), no Jardim Santa Edwirges.

A equipe realizava patrulhamento na região quando, ao passar pelo cruzamento das avenidas Tiradentes e Paulo Faccini, avistou um veículo atravessado na via. Ao se aproximarem, os guardas encontraram uma mulher em estado de choque, que relatou ter sido vítima de furto instantes antes, enquanto aguardava no semáforo. Segundo ela, um criminoso se aproximou rapidamente, subtraiu seu aparelho celular e a carteira com documentos e cartões, fugindo em direção à Comunidade do 15, nas proximidades.

Diante da situação, os agentes iniciaram o rastreamento do aparelho e realizaram uma patrulha na comunidade indicada. Após buscas intensivas, o celular e os cartões foram encontrados escondidos sob uma escada. Apesar da fuga do autor do crime, os pertences da vítima – avaliados em quase R$ 10 mil foram integralmente recuperados e devolvidos.

A ocorrência foi registrada na delegacia responsável, e o Policiamento Municipal segue em patrulhamento para localizar o autor do furto.