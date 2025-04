Projeto internacional P.A.R.T.Y. reúne alunos de escola estadual do Jardim Cumbica

Um novo encontro do programa P.A.R.T.Y (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude) foi desenvolvido nesta terça-feira (29), no auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG). Desta vez, 36 alunos do ensino médio da Escola Estadual João Cavalheiro Salém, do Jardim Cumbica, participaram da ação que tem por objetivo debater a prevenção do uso de álcool pela juventude, sobretudo relacionado ao risco de acidentes no trânsito.

Os alunos assistiram a palestras que abordaram temas como a educação para o trânsito, a fiscalização, noções de primeiros socorros e emergências e, especialmente, sobre o uso abusivo do álcool e as suas consequências no trânsito, no trabalho, na vida pessoal e social. Eles ainda trocaram experiências com vítimas de acidentes de trânsito internadas no HGG.

As palestras foram ministradas por Maria Luiza Sales Garcia (educadora de trânsito da STMU), Firmino Manoel da Silva (assessor de políticas governamentais da STMU), cabo Kainã Lima (Corpo de Bombeiros), Victor Grutter (policial Rodoviário Federal) e José Roberto Jerônimo (vice-presidente da Academia Guarulhense de Letras).

A ida dos estudantes ao encontro contou com a parceria da Empresa de ônibus Vila Galvão, que forneceu o transporte. Eles ainda ganharam um kit lanche fornecido pela escola de idiomas Fisk Guarulhos.

Sobre o P.A.R.T.Y

Em Guarulhos, o P.A.R.T.Y é liderado pelo Grupo de Segurança Viária, órgão coordenado pelas secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e Saúde e conta com a parceria dos estudantes de Medicina integrantes da Liga de Trauma da Uninove.

O programa conta ainda com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Concessionária Ecopista, Detran-SP, Academia Guarulhense de Letras, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Policiamento Municipal.

Originário do Canadá, o P.A.R.T.Y é considerado no mundo todo um modelo a ser seguido. Novas edições do programa ocorrerão periodicamente no HGG, também com a participação de alunos do ensino médio das escolas de Guarulhos.