Policiamento Municipal prende traficantes na Vila Rio de Janeiro e no Jardim Angélica

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu outros dois traficantes em bairros distintos da cidade na terça-feira (29). As ações ocorreram na Vila Rio de Janeiro e no Jardim Angélica e foram apreendidas 213 embalagens de cocaína e 90 de maconha, além de R$ 683 em cédulas.

Na primeira ocorrência, agentes do Canil capturaram um criminoso na rua Lesta, na Vila Rio de Janeiro, durante policiamento municipal pela região. Ele foi preso portando uma pochete que continha substâncias ilícitas em seu interior, além de 683 reais em dinheiro. O indivíduo foi encaminhado ao 1º Distrito Policial (Avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro), onde a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes, após o laudo pericial positivar para 157 embalagens contendo cocaína e outras 66 com maconha.

Já a outra prisão ocorreu na rua Campo do Mourão, no Jardim Angélica, por agentes da Inspetoria Leste. Um homem foi flagrado pela equipe de policiamento municipal arremessando uma sacola no telhado de uma residência, a qual foi recuperada e continha 56 embalagens de cocaína e outras 24 com maconha. O autor do crime foi preso e encaminhado ao 4º Distrito Policial (Avenida Santana do Mundaú, 684 – Cidade Parque Alvorada), onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.