Saúde Toda Hora promove vacinação em supermercados e atendimentos na UBS Primavera

A população de Guarulhos terá mais uma oportunidade de cuidar da saúde neste fim de semana com a ampliação da vacinação contra gripe e febre amarela em quatro supermercados da cidade, das 9h às 16h, e com o funcionamento da UBS Primavera no sábado (3), das 8h às 16h, para consultas médicas, exame de Papanicolau e atualização da caderneta de vacinação. A ação integra o programa Saúde Toda Hora e busca facilitar o acesso aos serviços de saúde e ampliar a cobertura vacinal com ações em locais de grande circulação de forma prática e acessível.

Os pontos nos comércios foram escolhidos de forma estratégica para contemplar as quatro regiões de saúde do município. Na região I (Centro), a imunização será no Assaí Atacadista; na região II (Cantareira), no Sonda Supermercados; na região III (São João/Bonsucesso), no Comercial Esperança; e na região IV (Pimentas/Cumbica), no Supermercados Nagumo. Quem for às compras nesses locais poderá aproveitar a oportunidade para se vacinar.

A vacinação será realizada por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento. Já para os atendimentos médicos e o Papanicolau na UBS Primavera, é preciso agendar previamente, presencialmente na unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Quem deve se vacinar

A vacina contra a febre amarela é indicada para diferentes faixas etárias. Crianças a partir dos 6 meses devem receber uma dose, conforme orientações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, enquanto aquelas entre 9 meses e 5 anos precisam de duas doses, sendo a primeira aos 9 meses e o reforço aos 4 anos. Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram imunizadas devem tomar uma dose única. Quem recebeu a dose fracionada em 2018 ou 2019 deve completar o esquema com a dose plena. Já gestantes e pessoas com 60 anos ou mais devem ser vacinadas apenas com recomendação médica.

Já a vacina contra a gripe, que neste ano protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B, é destinada a diversos grupos prioritários. Estão incluídas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e idosos a partir de 60 anos. Também fazem parte do público-alvo trabalhadores da saúde, da educação e dos Correios, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento e integrantes das Forças Armadas, bem como caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, indivíduos com deficiência permanente e funcionários do sistema prisional.

A Secretaria da Saúde reforça que manter a vacinação em dia é uma forma eficaz de prevenir doenças e proteger toda a população. Para se vacinar, quem faz parte dos grupos elegíveis, só precisa apresentar um documento original com foto e, se disponível, a carteirinha de vacinação, para melhor registro das imunizações. No caso de crianças, é especialmente importante levar a caderneta de vacinação, para que os profissionais possam avaliar o esquema vacinal e garantir a aplicação das doses recomendadas.

Serviço

UBS Jardim Primavera: rua Gama, 72, Parque Primavera

Assaí Atacadista: avenida Antônio de Souza, 300 – Centro

Sonda Supermercados: avenida Benjamin Harris Hunnicut, 3.250 – Vila Rio de Janeiro

Comercial Esperança: Estrada Guarulhos – Nazaré, 4.201 – Jardim São João

Supermercados Nagumo: avenida Jurema, 1.065 – Parque Jurema