Prefeitura inicia Operação Tapa Buraco em vias de diversos bairros

A Prefeitura de Guarulhos iniciou a Operação Tapa Buraco em vias de diversos bairros da cidade. Nesta quarta-feira (30), foram realizados reparos no Parque Continental II, Cidade Aracília, Jardim Angélica, Cidade Satélite e Região Central. O serviço, coordenado pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), contará com equipes nos períodos diurno e noturno que realizarão manutenções em buracos de ruas e avenidas de todo o munícipio.

Pela manhã foram realizadas melhorias no pavimento da rua Maria Dias Hog, no Parque Continental II, da avenida Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Aracília, e da rua Maria das Graças dos Anjos, no Jardim Angélica. À noite, os reparos estão previstos para ocorrer em vias localizadas na Cidade Satélite e na região central, que serão definidas no final da tarde desta quarta-feira.

O ponta pé inicial a operação ocorreu na última terça-feira (29) na rua Maria Dias Hog e contou com a presença do prefeito Lucas Sanches. “A população estava esperando muito pelas manutenções e isso foi possível após resolvermos os problemas com o processo licitatória. Já peço à população um pouco de paciência porque toda obra traz um pouco de transtorno, mas tudo isso é por um bom motivo”, disse.

Reparos

No período diurno, obedecendo a uma programação estabelecida pelo Departamento de Obras Viárias e Drenagem (DOVD) da SAR, as equipes atuarão em vias de diversos bairros. Já à noite, a prioridade das manutenções serão as ruas e avenidas que possuem mais movimento, sobretudo àquelas com tráfego de veículos pesados.

Diariamente serão utilizadas 105 toneladas de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) mais conhecida como massa asfáltica que deve chegar as vias para aplicação a uma temperatura de 140º graus para que os reparos ocorram com eficiência e qualidade.

O tapa-buracos será desenvolvido pela Reparavias Guarulhos, consórcio formado pelas empresas Casamax, Molise, Potenza e Matec, que venceu a licitação para prestação do serviço pelos próximos 12 meses, com a possibilidade de prorrogação.