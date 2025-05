Centro Municipal de Incentivo à Leitura promove encontro com escritora infantil

No próximo sábado, dia 17, às 15h, o Centro Municipal de Incentivo à Leitura (CMIL) Fernando Pessoa realiza o evento Encontro com o Autor, com a participação da escritora infantil Luciellen de Carvalho. A iniciativa busca envolver crianças e seus familiares em uma tarde repleta de histórias encantadoras e momentos de conexão com a literatura.

Luciellen é professora na rede municipal de Guarulhos e autora dos livros “Contador de Sonhos”, “Aventuras no Jardim” e “Alfanimal”, obras que despertam a imaginação e o gosto pela leitura dos pequenos.

O CMIL Fernando Pessoa está localizado na praça Estrela, 260, no bairro Cidade Soberana, onde atende de segunda a sábado das 8h às 17h. O espaço oferece atividades literárias gratuitas para toda a população, além de um acervo variado com opções de leitura para crianças e adultos.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo WhatsApp: (11) 2087-8640.