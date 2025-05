Belinha Contra a Dengue orienta alunos da rede municipal sobre os perigos do mosquito

Nesta segunda-feira (12) a EPG Antônio Houaiss, no bairro Torres Tibagy, recebeu a peça de teatro “Belinha Contra a Dengue” para mais uma apresentação educativa sobre o combate e a prevenção da doença. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação, promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses, e percorrerá outras 14 unidades escolares da rede municipal até o final deste mês.

De forma lúdica e envolvente, a boneca Belinha ensina as crianças a identificar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, como pneus, vasos, garrafas e recipientes que acumulam água. A peça também mostra a importância de eliminar as larvas, limpando inclusive com bucha, garantindo que nenhuma sobreviva.

Os alunos dos estágios I e II aprenderam que é possível contrair dengue até quatro vezes, sobre a importância de passar repelente, principalmente durante o dia, e que ao surgirem sintomas não se deve tomar remédio por conta própria, mas procurar um posto de saúde, pois a doença pode evoluir e levar à morte.

“Eu achei ótima a apresentação. A minha mãe já tinha falado que a dengue causa muitas dores na cabeça e no corpo todo. Hoje aprendi que é importante sempre deixar tudo tampado para que a água não fique parada e o mosquito da dengue não venha nos picar”, relatou Alice Correia, de 4 anos, aluna da escola.

Além de conscientizar as crianças sobre a importância de todos inspecionarem seus quintais semanalmente e de troca a água dos bebedouros de animais, a atividade foi encerrada com observação de amostras do ciclo evolutivo do mosquito da dengue: larva, pupa e fase adulta. A experiência didática contribuiu diretamente para reforçar o aprendizado sobre o combate e a prevenção da doença.