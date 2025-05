Semana da Compostagem recebe 900 pessoas em cinco dias de aprendizado sobre sustentabilidade

Aprender a olhar o que antes não passava de lixo como algo que pode voltar ao ciclo na natureza, reduzir a geração de resíduos e ainda ajudar a produzir alimentos sem aditivos químicos e sem veneno foi a magia realizada pela Semana da Compostagem 2025.

Realizada pela Prefeitura de Guarulhos na última semana, entre os dias 5 e 9 de maio, no Pátio Escola de Compostagem e Agricultura Urbana, no Taboão, o evento promovido pela Secretaria de Serviços Públicos reuniu cerca de 900 pessoas entre estudantes, professores, moradores da região e interessados no assunto em geral.

O principal foco da iniciativa foram os diversos tipos de compostagem, ou seja, a transformação de resíduos orgânicos, como restos de alimentos, em adubo natural. No pátio é realizada, por exemplo, a compostagem em leiras, onde os resíduos são dispostos em montes para que sejam decompostos por bactérias e fungos. Há ainda a vermicompostagem, processo que usa minhocas para acelerar a decomposição dos resíduos orgânicos, transformando-os em um adubo rico em nutrientes (o húmus de minhoca), e o biodigestor, que transforma matéria orgânica em gás, que pode ser usado para acender fogões e lâmpadas, por exemplo.

No último dia do evento, a Gaiatec, empresa apoiadora, sorteou uma composteira tipo balde e dois minhocários. Os ganhadores foram, respectivamente, Paulo Henrique, estudante do CEU São Domingos, João Victor, da Escola Estadual Plínio Paulo, e Miguel Ferreira Santos, também do CEU São Domingos.

A Semana da Compostagem 2025 contou com o apoio das secretarias de Educação, Habitação, Saúde, Desenvolvimento Urbano e Gestão, bem como da empresa Gaiatec, da Cooperativa Reciclável, da Unifesp e da Veolia.