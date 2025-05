Policiamento Municipal prende cinco pessoas durante operações no fim de semana

O Policiamento Municipal de Guarulhos prendeu cinco pessoas durante ações realizadas entre a última sexta-feira (9) e a madrugada desta segunda-feira (12), como parte das operações Ordem e Paz e Guarulhos Mais Segura. As iniciativas visam reforçar a segurança pública e garantir a ordem e o bem-estar da população em diferentes regiões da cidade.

Durante as operações, dois indivíduos foram detidos por roubo, um por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e dois motoristas foram presos por dirigirem sob efeito de álcool. Além das prisões, as equipes da GCM atuaram no fechamento de adegas e na prevenção de eventos não autorizados pela Prefeitura, garantindo maior tranquilidade à população.

As ações ocorreram em bairros das zonas norte, sul, leste e oeste de Guarulhos, e resultaram na dispersão de aproximadamente 500 pessoas que causavam obstrução de vias e perturbação do sossego público. Uma motocicleta furtada foi recuperada na rua Noburu Nonaka, no Jardim Santa Lídia, e outras duas foram apreendidas com escapamentos adulterados na rua Baianópolis, no Jardim Ansalca. Dois veículos também foram retidos por utilizarem sistemas de som que geram poluição sonora.

Ao todo, cerca de 600 pessoas foram abordadas e 400 veículos fiscalizados durante as operações. A GCM segue atuando de forma firme e constante no combate à criminalidade e na promoção da paz e da ordem no município.