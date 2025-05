Guarda Civil Municipal detém adulto por roubo e apreende menor no Centro 

Na noite da última sexta-feira (9), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, por meio das equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Canil, prendeu um homem por roubo e apreendeu um adolescente envolvido em ato infracional semelhante ao crime. A ação teve início após solicitação de apoio feita por agentes da Inspetoria Parques, que estavam de plantão no Bosque Maia e relataram um assalto ocorrido dentro do local.

Os guardas iniciaram as buscas e rapidamente localizaram os indivíduos ainda com os objetos das vítimas, incluindo cartões de crédito, uma bolsa e uma carteira. Todos os envolvidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial (Av. Monteiro Lobato, 244 – Centro, Guarulhos), onde o delegado de plantão registrou a prisão em flagrante do adulto por roubo e o ato infracional do adolescente, que posteriormente foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.