Inscrições para programa de microfinanciamento para projetos ambientais terminam domingo

No próximo domingo (18) serão encerradas as inscrições para o Clima Ação Jovem Guarulhos 2025, programa que oferece até R$ 27 mil em microfinanciamento para projetos ambientais liderados por jovens com idade entre 15 e 24 anos. Desenvolvido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Bloomberg Philanthropies, o programa incentiva soluções criativas e transformadoras para os desafios climáticos enfrentados pela cidade.

Podem participar grupos com no mínimo três jovens coordenados por alguém com idade entre 18 e 24 anos. Os projetos devem propor ações práticas em temas como mudanças climáticas, segurança hídrica, resíduos sólidos, ondas de calor, infraestrutura verde, tecnologias sustentáveis, entre outros.

As inscrições são feitas exclusivamente online, por meio do formulário disponível no link https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/projeto-clima-acao-jovem.

Para obter mais informações acesse o edital completo ou entre em contato com a equipe do programa pelo email [email protected].