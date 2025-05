Festival de Dança de Guarulhos atrai mais de 2 mil pessoas em sua 18ª edição

Este final de semana foi marcado por diversas apresentações do tradicional Festival de Dança de Guarulhos, o Fedan, que registrou sua 18ª edição em grande estilo no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo), onde um público com mais de 2 mil pessoas ratificou o sucesso do evento.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, esteve presente e falou sobre a importância do Fedan. “A cidade merece eventos que agreguem a família junto com seus filhos e a participação de todos”, disse o secretário. O Festival reúne diversas faixas etárias e isso faz com que todos se sintam pertencentes à prática da dança”, acrescentou o gestor.

Dividido em três sessões, uma na sexta-feira e duas no sábado, o evento contou com quase 900 dançarinos e um público de mais de 1,5mil espectadores prestigiando as 79 apresentações.