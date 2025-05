Projeto de Guarulhos ganha destaque em Fórum Intersetorial de Condições Crônicas não Transmissíveis

Na sexta-feira (9), a Prefeitura de Guarulhos participou do 16° Encontro do Fórum CCNT (Condições Crônicas não Transmissíveis), o qual selecionou os melhores Projetos Intersetoriais e Multistakeholder do Brasil para 2025. O projeto desenvolvido pelo Departamento de Vigilância à Saúde e Vigilância Epidemiológica sobre Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), intitulado “Papel dos ACS no enfrentamento das DCNT”, foi selecionado entre os 15 melhores do País, dentre 56 trabalhos concorrentes.

O Fórum CCNT é uma iniciativa que promove parcerias entre os setores público, privado e terceiro setor, com o objetivo de aprimorar o cenário das condições crônicas não transmissíveis no Brasil, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3.4 e 17 da Organização das Nações Unidas (ONU).

O evento contou com a presença de especialistas renomados como Alessandro Chagas, representando o Conasems, Maria José Evangelista, do Conass, Carmem Moura, Danilo Campos, Marianne Pinotti, todos do Ministério da Saúde, Margareth Dalcomo da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Karla Melo da Sociedade Brasileira de Diabetes, dentre outros especialistas e diversas Instituições.

Entre os temas apresentados estão a proximidade e importância da COP30 (Conferência da Nações Unidas sobre mudanças climáticas de 2025) no Brasil, obesidade e condições associadas, determinantes sociais e comerciais de condições e doenças crônicas não transmissíveis, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, mudanças climáticas e Condições Crônicas Não Transmissíveis.

O projeto de Guarulhos teve início no ano de 2024 e conta com efetiva adesão dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Para este ano, o planejamento visa capacitar mais de 500 agentes em temas relacionados às DCNT, como a mortalidade prematura por essas doenças, diabetes, obesidade, câncer de mama, câncer de colo do útero, asma e doença pulmonar obstrutiva, além de indicadores de vigilância.

Como resultado do projeto espera-se que ACS possam obter maior conhecimento em suas áreas de atuação e colaborar com a melhora da qualidade de vida da população de Guarulhos.