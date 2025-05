Palestra ensina boas práticas na manipulação de alimentos durante as festas juninas

Na quinta-feira (8), a Prefeitura de Guarulhos junto ao Departamento de Vigilância em Saúde de Guarulhos, realizou uma palestra sobre boas práticas de Manipulação de Alimentos na Cúria Diocesana de Guarulhos. O evento foi voltado aos manipuladores de alimentos das quermesses das paróquias da cidade.

A capacitação ministrada por Fernanda Medeiros – autoridade sanitária, trouxe orientações essenciais para garantir a segurança e a qualidade dos produtos que chegam aos frequentadores das quermesses. Com 54 participantes, Fernanda destacou que “O principal cuidado é lavar as mãos entre o contato com diferentes alimentos”, além de cuidados com o controle de temperatura no preparo e conservação, contaminação cruzada, higiene pessoal, limpeza inadequada de equipamentos e utensílios e o possível contato de manipuladores infectados com alimentos prontos para o consumo.

As quermesses são eventos tradicionais e muito populares em Guarulhos, especialmente no mês de junho. Elas geralmente acontecem em paróquias e outros espaços comunitários, oferecendo comidas típicas, brincadeiras, música e ambiente familiar.