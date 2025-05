Curta-metragem sobre Aeroporto de Guarulhos tem exibição gratuita no Cine Bento

O Cine Bento exibe na próxima terça-feira (20) o curta-metragem Contando Aviões, cuja história gira em torno do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A exibição é gratuita e acontece às 19h no Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade.

Produzido pelo coletivo Kinoférico, o curta conta a história de três personagens: Tereza que pensa só em Maru e Maru que só pensa em Anaya, enquanto os sonhos voam perto do aeroporto. Três tempos e três mundos que se encontram e revelam como política, amor e espiritualidade se entrelaçam.

Produzido por Wesley Gabriel, o WG, e Giovanna Azevedo, “Contando Aviões” foi roteirizado e dirigido pelo cineasta Fábio Rodrigo, que atua como diretor em diversas produções globais e, no momento, integra o quadro de diretores da novela “Vale Tudo”.

A produção do filme contou ainda com a participação de alunos em formação das oficinas de cinema oferecidas pelo coletivo Kinoférico, uma produção realizada através de edital do Funcultura, com recursos da Lei Aldir Blanc.

Serviço

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade.

Ficha técnica

Direção e roteiro: Fábio Rodrigo

Imagem/ Fotografia: Wesley Gabriel, William Gomes

Colorização: Marcelo Rodriguez

Som/ Captação: Juliana Santana, Eduardo Campos

Desenho de som: Daniele Dantas

Direção de arte: Karoline Almeida, Letícia Alves

Produção: Wesley Gabriel, Giovanna Azevedo

Montagem: Caroline Neves

Elenco: Timm Ariff, Cellia Nascimento, Fernanda Viacava

Produção: Coletivo Kinoférico, Ira Negra Filmes do Gueto para o Gueto