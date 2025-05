Oficina no CEU Paraíso-Alvorada ensina a criar horta em pequenos espaços

Que tal criar uma pequena horta em casa e ter sempre à mão ingredientes frescos, livres de defensivos agrícolas e que vão potencializar o sabor das refeições que você prepara?

Foi com as expectativas nas alturas que os participantes da oficina Quintal Produtivo, na manhã desta terça-feira (13), no Centro de Incentivo à Leitura do CEU Paraíso-Alvorada, encontraram mais que dicas preciosas de como criar uma horta em espaços reduzidos, antes a possibilidade de se envolver em uma atividade afetuosa e levar para casa aquela sementinha de mudanças.

Ministrada pelo técnico agrícola Carlos Arthur Salgado, da Divisão de Educação Ambiental da Secretaria de Serviços Públicos, a oficina deu dicas valiosas de como adaptar pequenos recipientes, dentre os quais garrafas PET, galões de óleo, latas de sardinha e potes de margarina para que possam se transformar em vasos e receber sementes e mudas de hortaliças e árvores frutíferas. “No quibe que você preparou, é possível utilizar algumas folhinhas de hortelã da sua horta e evitar que o maço inteiro comprado na feira ou mercado estrague na geladeira”, disse o servidor ao chamar a atenção de que a horta em casa é também economia.

Mesmo com um quintal muito pequeno, Maria Aparecida Santos Paz, de 49 anos, disse que vai aproveitar as dicas. “Planto muita cebolinha, salsinha, achei as dicas excelentes para manter a horta cada vez mais produtiva”, disse. Moradora de um condomínio de prédios do bairro, Sueli Monteiro Budri, 47, ficou surpresa com o que ouviu. “Gostei muito da oficina, achei muito interessante, eu moro em apartamento e vou aproveitar o espaço para criar a hortinha sim”. Quem também tirou todas as dúvidas foi a auxiliar de vendas Alda Angélica Souza, 57. “Eu costumava pegar os restos de comida, batia tudo no liquidificador e depois regava a horta, hoje descobri que isso é errado, que a fermentação dessa substância faz mal para as hortaliças”, disse Alda, de olho na oficina de compostagem que será oferecida no espaço em breve.

Muda ou semente

Na hora de preparar o espaço para receber a horta, é importante saber as vantagens de se escolher mudas ou sementes para dar início ao plantio. Em ambos os casos, elas precisam de muita luz: cerca de 5 horas diárias de sol todos os dias.

As sementes têm maior dificuldade para tornarem-se brotos e, por isso, é necessário o uso de uma sementeira, que vai funcionar como uma espécie de incubadora. Depois de brotar, devem ser transportadas para solo ou vaso, onde devem ser plantadas com um espaçamento de 25 cm entre elas.

As sementes de alface, por exemplo, levam cerca de 45 dias para se tornarem um belo e suculento maço. Já as mudas prontas apresentam maior praticidade na hora do plantio e, em pouco mais de 30 dias, um maço volumoso já pode ser colhido direto da hortinha.

Há outras dicas importantes em relação ao uso de adubos, hortas verticais e o melhor horário para regar as plantas, o que deve ser feito sempre com sol fraco ou em dias nublados. Evite encharcar o solo ou o vaso e fique atento para não deixar água parada.