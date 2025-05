Prefeitura inicia revitalização de canteiros centrais de ruas e avenidas da cidade

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR) iniciou nesta segunda-feira (13), um novo projeto que pretende dar mais segurança e agilidade para as equipes de roçagem. Trata-se da revitalização de canteiros centrais de ruas e avenidas que ganharão uma vegetação conhecida como “Amendoim Forrageiro”. As primeiras vias a receberem a planta foram a Estrada do Sacramento, no Pimentas, e a rua Professor José Munhoz, no Jardim Munhoz.

De acordo com o técnico agrícola florestal da SAR, Wander Castro Martins, o Amendoim Forrageiro é uma leguminosa bem adaptada a diversos tipos de solos, inclusive àqueles considerados ácidos e ainda possui boa tolerância à seca e ao sombreamento.

Para plantar a vegetação, a SAR utiliza a semente e também a muda da planta. A expectativa é de que em até 20 dias a espécie comece a eclodir e em 30 dias já tenha crescido.

Giovanni Giudice Calderion, que comanda a SAR, contou que a vegetação também foi plantada na sede da secretaria. Ele ressalta que, com a nova planta, as equipes que atuam na roçagem sejam preservadas.

“Hoje, por conta do mato alto, as equipes precisam sinalizar as ruas e avenidas para evitar acidentes, já com a nova vegetação, o serviço ficará muito mais fácil já que será feito apenas o refinamento da planta”, ressaltou.

O serviço será implementado, inicialmente, nos canteiros centrais de ruas e avenidas localizadas na região central, na Vila Galvão e no Cabuçu.