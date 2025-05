Prefeitura e Casa do Emprego oferecem mais de 700 oportunidades de trabalho em maio

A Prefeitura de Guarulhos oferece mais de 700 vagas de trabalho de empresas parceiras em maio. São diferentes cargos, salários e benefícios que podem ser consultados na unidade mais próxima da Casa do Emprego.

Algumas das funções com o maior número de vagas em aberto são auxiliar de linha de produção, balconista, auxiliar de limpeza, operador de caixa e auxiliar de logística. Também há oportunidades em cargos como açougueiro, padeiro, fiscal de prevenção e perdas, motorista e muitos outros.

O mercado de trabalho em Guarulhos está aquecido. No primeiro trimestre de 2025 a cidade registrou recorde na geração de empregos, com saldo positivo de 7,7 mil vagas.

Na última semana, o Centro Municipal de Educação Adamastor recebeu dois mutirões com a presença de diversas empresas, que ofereceram 2.000 vagas de emprego e 1.000 oportunidades de estágio.

Principais vagas disponíveis

Ajudante de padeiro: 10 vagas (até 14/05/2025)

Padeiro: 10 vagas (até 14/05/2025)

Estoquista: 10 vagas (até 14/05/2025)

Cozinheiro geral: 15 vagas (até 14/05/2025)

Açougueiro: 20 vagas (até 14/05/2025)

Fiscal de prevenção de perdas: 20 vagas (até 14/05/2025)

Balconista: 50 vagas (até 14/05/2025)

Operador de caixa: 60 vagas (até 14/05/2025)

Auxiliar de linha de produção: 200 vagas (até 15/05/2025)

Auxiliar de logística: 50 vagas (até 21/05/2025)

Endereços da Casa do Emprego

Casa do Emprego – Centro

Avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo (Centro Municipal de Educação Adamastor)

Casa do Emprego – Cumbica

Avenida Atalaia do Norte, 544 (CEU Cumbica)

Casa do Emprego – Pimentas

Estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes (dentro do CIC)

Casa do Emprego – Vila Augusta

Avenida Antônio Iervolino, 225

Casa do Emprego – Vila Galvão

Avenida São Luiz, 315, Vila Rosália (dentro da FIG-Unimesp)

Casa do Emprego – Jardim São João

Ao lado o Terminal de Ônibus São João