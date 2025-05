Educadores de trânsito ministram palestra para motociclistas em ação do Maio Amarelo

Em mais uma iniciativa do movimento Maio Amarelo, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), por meio de seus educadores de trânsito, promoveu uma palestra voltada à conscientização dos motociclistas durante a comemoração do 9º aniversário do Motoclube “Águia de Cristo”, que ocorreu no Clube do Parque Cecap, neste sábado (10). O encontro contou com a participação de 700 pessoas.

No evento foram abordados apresentados os elevados índices de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas em Guarulhos e promovidas simulações de embriaguez, sono e uso de drogas como forma de conscientizar sobre os riscos que os motociclistas correm ao não serem prudentes.

O Maio Amarelo é um movimento internacional liderado pelo Observatório Nacional de Segurança, que neste ano tem como tema “Desacelere: o seu bem maior é à vida”. A iniciativa tem por objetivo principal conscientizar a sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito e também sobre a importância da direção segura para a redução do número de mortos e de feridos em acidentes.