Metalúrgicos de Guarulhos promovem manhã especial em homenagem ao Dia das Mães

Em clima de carinho e acolhimento, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região realizou domingo (11) encontro em homenagem ao Dia das Mães. Atividade reuniu trabalhadoras da ativa, metalúrgicas aposentadas, lideranças sindicais e suas famílias.

A programação contou com café da manhã na lanchonete da Prainha, no Clube de Campo do Sindicato, no Primavera, em Guarulhos. Além de música ao vivo pela cantora Nattali, houve sorteios de brindes (kits odontológicos e de beleza) e de duas bicicletas. Todas as mulheres receberam lembrança especial da entidade.

Organização – Foi do Departamento Feminino, formado pelas diretoras Roseli Lima, Raquel de Jesus, Márcia Aquino e Delma Rocha. A coordenadora Roseli afirma: “O encontro fez justa homenagem a todas as batalhadoras, que acumulam as atividades domésticas com suas funções profissionais”.

Cabeça – Para o presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros (Cabeça), a iniciativa reforça o compromisso não apenas com a luta por direitos, mas também com a valorização das mulheres que, diariamente, equilibram a jornada de trabalho com a dedicação à família.

“Sabemos o quanto as mães enfrentam desafios dentro e fora do ambiente de trabalho. Este momento é uma forma de reconhecer essa força e proporcionar a elas um espaço de acolhimento e cuidado. A mulher é o pilar da sociedade”, destacou Cabeça.

