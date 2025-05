Prefeitura mobiliza mais de 600 jovens em evento para vagas de estágio

Nesta segunda-feira (12) o Salão de Artes do Adamastor ficou lotado de estudantes que procuraram por umas das mil vagas de estágio e de Jovem Aprendiz em indústrias, empresas de logística, rede de supermercados e serviços aeroportuários disponibilizadas pelo Impulsionando Carreiras – um evento do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) com apoio a Prefeitura de Guarulhos. Ao todo 626 jovens se inscreveram para participar da ação, que contou ainda com a palestra do superintendente institucional do Ciee, Rodrigo Dib, sobre oportunidade profissional e enfrentamento de desafios da carreira.

Representando o prefeito Lucas Sanches, o vice-prefeito Thiago Surfista saudou a plateia e destacou o papel da administração municipal como intermediador entre os jovens e a empresa de estágio. “Aproveitem cada oportunidade que vocês tiverem. Capacitem-se e qualifiquem- se. A Prefeitura está aqui para fazer um elo entre os estudantes e as oportunidades,” afirmou.

“A gente não pode esquecer que todo profissional experiente um dia teve sua primeira chance. E é justamente essa oportunidade que tantos jovens precisam ter. Dar o primeiro emprego é mais do que oferecer trabalho, é acreditar no potencial, é investir no futuro, é quebrar o ciclo da falta de oportunidade. Quando abrimos as portas para um jovem, abrimos também um caminho de crescimento, de dignidade e de transformação. Vamos ser ponte e não barreira”, afirmou o subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues de Melo.

Já o secretário do Trabalho, Adalberto Mathias Pinto, abordou a importância da ação. “Espero que este evento seja produtivo e que impacte na vida dos jovens.”

O objetivo do Impulsionando Carreiras foi tratado pela superintendente regional do Ciee, Simone Lopes. “A ideia é que todos os estudantes saiam encaminhados para as vagas, porque temos colocações para vários perfis de idade e de escolaridade. O jovem de hoje não é igual ao de tempos atrás, porque temos as redes sociais. Ele é inquieto e imediatista. Temos que orientá-lo para que tenha inteligência emocional e veja que atitudes comportamentais são também importantes para a inserção no mercado do trabalho”, explicou Simone.

Desafios atuais

Muitas pessoas da geração Z (nascidos entre 1996 a 2010) pensam em fazer carreira como influencer, entretanto 99,9% dos influencers não conseguem viver apenas disso no Brasil. A carreira deles dura de dois a três anos e apenas 0,3% ganham acima de R$ 10 mil por mês. Estas informações foram dadas pelo superintendente institucional do Ciee. “Trouxemos aos jovens a provocação de que sucesso profissional não é bem assim como os influencers falam. Hoje a habilidade mais valorizada no mercado de trabalho é a resolução de problemas e quem faz isso terá emprego garantido porque o mundo está em transformação”, justificou Dib.

Segundo o palestrante, apenas 30% dos empregos atuais existirão no futuro e 65% da população vai trabalhar em ocupações que ainda não existem. “O futuro não será sobre profissões, mas sobre as competências, habilidades e conhecimentos acumulados,” afirmou.

Expectativa

A estudante do 3º ano técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Escola Estadual Frederico de Barros Brotero, Gabrielle Victoria Lima Martins, de 17 anos, espera obter uma colocação. “Procuro estágio para ter independência financeira e para aprimorar conhecimento na área de codificação,” afirmou a jovem do Jardim Zaira.

Aos 15 anos, Gabriel do Nascimento, aluno do 1º ano do ensino médio da E.E. Alexandre Lopes, faz plano para estudar psicologia na faculdade. “Espero ganhar experiência e conhecimento profissional com o estágio. Soube do evento pela minha mãe, que viu no Instagram da Prefeitura,” revelou o adolescente.

Gabriel participou do evento acompanhado pela mãe, Vaneide Vieira, que vende cosméticos. “Acho que estágio prepara a pessoa para a vida, dá experiência profissional e oportunidade de socialização também,” disse a moradora de Cumbica.

O Impulsionando Carreiras contou com apoio da Subsecretaria da Juventude e das Secretarias do Trabalho e de Esporte e Lazer, com as presenças de representantes de instituições de ensino superior, de ensino médio, do Legislativo Municipal, entre outras autoridades.