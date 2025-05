Zoológico comemora Dia Mundial das Abelhas com atividades a partir desta terça-feira

Muita gente não sabe, mas no dia 20 de maio comemora-se o Dia Mundial das Abelhas, insetos fundamentais para a manutenção do equilíbrio ambiental e para a produção de grande parte dos alimentos que chegam às nossas mesas.

E para celebrar esta importante data, o Zoológico de Guarulhos preparou uma programação especial. Durante o mês de maio, às terças e quintas-feiras, dias 13, 15, 20, 22, 27 e 29, acontece no período da manhã, com saída às 10h e às 11h, a Trilha Abelhas do Zoo.

Com participação livre e gratuita, quem comparecer vai aprender mais sobre as abelhas, seus hábitos, diferenças, importância e ainda desenvolver outra forma de observar o Zoológico de Guarulhos com foco na preservação das espécies.

Cada turma terá até 15 pessoas e o ponto de encontro é auditório do Zoo. É recomendável usar tênis, roupas confortáveis e repelente de insetos. A atividade pode ser cancelada de acordo com o número de participantes ou devido às condições climáticas.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (acesso até as 16h30). A entrada é gratuita.