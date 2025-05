Caminhões são apreendidos em Guarulhos por transporte irregular de resíduos

Uma operação integrada realizada na noite de segunda-feira (12) pela Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e por agentes da Secretaria de Serviços Públicos (SSP) resultou na autuação e apreensão de dois caminhões por infrações ambientais na Vila Any.

Os veículos foram flagrados na esquina da Estrada do Capão Bonito com a passagem Dois realizando o transporte irregular de resíduos. De acordo com a fiscalização, os responsáveis estavam operando sem o devido cadastramento junto ao órgão municipal responsável pela limpeza urbana, em descumprimento ao inciso V do artigo 7º da Lei Municipal nº 7.572/2017 e ao inciso IX do Decreto nº 36.305/2019.

Além da ausência de cadastro, os caminhões circulavam fora do horário permitido para esse tipo de atividade, que é das 6h às 18h, salvo autorização prévia e fundamentada – o que não ocorreu neste caso.

A infração gerou autuações no valor aproximado de R$ 63 mil. Os caminhões foram apreendidos e removidos ao pátio de recolhimento da Prefeitura de Guarulhos.

A ação reforça o compromisso das autoridades municipais com a preservação ambiental e o cumprimento da legislação que regula o manejo de resíduos sólidos no município.