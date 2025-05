Agentes de Trânsito da Prefeitura recuperam veículo furtado

Agentes de trânsito da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) recuperaram na noite de terça-feira (13), um Hyundai H20 Branco com registro de furto. O veículo, que estava com placa clonada de Goiás, estava abandonado aberto há dias na rua Biritiba Mirim, no Jardim Centenário. O alerta aos agentes foi feito por um munícipe que estranhou a situação.

Os agentes relataram que, após consultar o número do chassi, foi possível confirmar a origem do veículo com emplacamento em Guarulhos e da existência de um boletim de ocorrência registrado em 10 de maio. Também foi verificado que dentro do automóvel havia diversos pertences femininos.

O HB20 foi removido e encaminhado ao 4º Distrito Policial, no bairro Cidade Parque Alvorada.