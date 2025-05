Guarulhos abre inscrição para Festival Paralímpico para crianças e adolescentes

A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Esporte e Lazer, está com inscrições abertas para o Festival Paralímpico, que acontece no dia 14 de junho, a partir das 8h, no Ginásio Fioravante Iervolino. Promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o evento acontece em diversas cidades do país simultaneamente.

Podem participar crianças e adolescentes com idade a partir dos 7 anos, com ou sem deficiência. Os interessados devem realizar a inscrição através do link https://encurtador.com.br/92O5B.

O festival promove a experimentação esportiva de forma lúdica e neste ano contará com as modalidades hóquei, badminton e takkyu volley.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, falou sobre a importância de sediar o evento. “Estamos felizes em receber um dos maiores eventos esportivos inclusivos do país e também empenhados em entregar qualidade para todos aqueles que comparecerem”, afirmou o gestor.